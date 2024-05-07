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Hatayspor'daki görevinden istifa etmişti! İşte Volkan Demirel'in yeni takımı

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Hatayspor&#039;daki görevinden istifa etmişti! İşte Volkan Demirel&#039;in yeni takımı

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'daki görevinden istifa eden Volkan Demirel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Volkan Demirel için Süper Lig ekibinin harekete geçtiği iddiası çok konuşulacak cinsten.

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'le başlayan Volkan Demirel, 2022 yazında Hatayspor'un başına geçmiş, 6 Şubat depremleri sonrası Akdeniz ekibine destek olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'daki görevinden istifa eden Demirel hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

Hatayspor'daki görevinden istifa etmişti! İşte Volkan Demirel'in yeni takımı - 1. Resim

Akşam'ın haberine göre Demirel'in yeni takımı belli oluyor. Sergen Yalçın'ın sezon sonunda ayrılacağını açıkladığı Antalyaspor'da yeni teknik direktör için en büyük aday Volkan Demirel. Kulüpte yönetimin büyük bir bölümünün teknik direktörlüğe 42 yaşındaki çalıştırıcıyı istediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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