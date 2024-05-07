Hatayspor'daki görevinden istifa etmişti! İşte Volkan Demirel'in yeni takımı

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Mayıs 2024 15:55 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 15:56 - Güncelleme:

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Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'daki görevinden istifa eden Volkan Demirel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Volkan Demirel için Süper Lig ekibinin harekete geçtiği iddiası çok konuşulacak cinsten.