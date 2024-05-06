Sergen Yalçın mı, Nuri Şahin mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Rota yeniden oluşturuluyor

Fernando Santos'un takımdan gönderilmesinin ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor. Peki siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü kim olacak? Nuri Şahin mi yoksa Sergen Yalçın mı? İşte son yaşananlar.

Samsunspor maçı sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş takımı Serdar Yüksektepe'ye emanet etti. Sezon sonuna kadar Yüksektepe'ye kadar devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezonun başında yeni teknik direktörüne kavuşacak.

Yönetimin bu doğrultuda çalışmaları sürüyor. Pek çok teknik adamın adı geçse de iki isim ağır basıyor. Sergen Yalçın ve Nuri Şahin...

BİR KEZ DAHA SERGEN YALÇIN

Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Hal böyle olunca rota yeniden Sergen Yalçın'a çevrildi.

Sergen Yalçın'ın takıma uygun bir seçenek olduğunu düşünen yöneticiler gelecek sezon için onunla devam etme olasılığını değerlendiriyor ve durumu yakından takip ediliyor.