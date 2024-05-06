Beşiktaş'ta Ernest Muçi'ye transfer kancası! Ada ekibi talip oldu

Bu habere Beşiktaş taraftarı bile şaştı kaldı! Transferde Angel Di Maria bombası

Bu habere Beşiktaş taraftarı bile şaştı kaldı! Transferde Angel Di Maria bombası

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi'ye Premier Lig'den talip çıktı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın ara transfer döneminin son gününde Legia Varşova’dan 10 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın, Polonya ekibinde oynarken de transfer etmeye çalıştığı 22 yaşındaki oyuncuyu tekrardan takibe aldığı iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Birmingham ekibinin sezon sonunda siyah beyazlılara resmî teklifte bulunacağı ileri sürüldü.

YÖNETİM KAR İSTİYOR

İngiliz ekibinin İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery’nin de Arnavut yıldızın transferine onay verdiği belirtiliyor. Polonya’da oynadığı dönemde hayalinin İngiltere Premier Lig’de oynamak olduğunu açıklayan Muçi’nin, kendisine gösterilen bu ilgiden dolayı oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmî maça çıkan Ernest Muçi, özellikle ceza sahası dışından çektiği şutlarla beğeni topluyor. Gelecek sezon çok daha etkili olması beklenen Arnavut yıldız siyah beyazlı formayla 3 gollük skor katkısı sağladı.