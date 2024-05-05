Bu habere Beşiktaş taraftarı bile şaştı kaldı! Transferde Angel Di Maria bombası
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Gelecek sezon yapılanmasına başlayan Beşiktaş'tan bomba hamle! Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda çok sürpriz bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın Angel Di Maria ile ilgilendiği ve ilk temas için düğmeye basıldığı iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.
Bu sezon şampiyonluk iddiası kalmayan ancak lig üçüncülüğünü almak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Öncelik hedef teknik direktör. Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, çok sürpriz bir atak geldi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Arjantinli yıldız Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen siyah-beyazlılar Arjantinli yıldız için önümüzdeki günlerde temasların resmen başlayacak.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor