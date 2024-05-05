Bu habere Beşiktaş taraftarı bile şaştı kaldı! Transferde Angel Di Maria bombası

Düzenleyen: Songül Soysal 5 Mayıs 2024 16:02 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 16:02 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Gelecek sezon yapılanmasına başlayan Beşiktaş'tan bomba hamle! Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda çok sürpriz bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın Angel Di Maria ile ilgilendiği ve ilk temas için düğmeye basıldığı iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.