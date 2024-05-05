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Hasan Arat Beşiktaş'ın başına o ismi geri getiriyor! Almanya seferi sonrası yeşil ışığı yaktı

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Hasan Arat Beşiktaş&#039;ın başına o ismi geri getiriyor! Almanya seferi sonrası yeşil ışığı yaktı

Spor Haberleri

Fernando Santos'un ayrılığı sonrası gelecek sezon takımın başına getireceği isim için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitmiş ve bir takım görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu hamle o ismi yeniden Beşiktaş'ın başına getirebilir. İşte haberin detayları...

Yeni teknik direktörü adına temaslarda bulunan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'in adı sık sık geçerken, flaş bir isim yeşil ışık yaktı. 

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat "Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan herkesle görüşüp bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş değişikliğe gitmek zorunda. Bu da teknik direktörün bize vizyon koymasıyla ilgili. Hedefimize koşarken yapmamız gereken çok iş var. Ciddi bir yapılanma içine gireceğiz. Bütün alternatifleri yan yana koyup değerlendireceğiz. Herkes üzerine düşeni bu aşamada yapıyor. Dortmund'da çalışmalarımızı yaptık. Doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Arat Beşiktaş'ın başına o ismi geri getiriyor! Almanya seferi sonrası yeşil ışığı yaktı - 1. Resim

TERZIC YEŞİL IŞIK YAKTI 

Teknik direktörlük konusunda gündeme gelen isimlerden biri olan Nuri Şahin siyah-beyazlılara red cevabı vermişti. Şahin'in ise kulübüyle bu ve gelecek dönem için anlaştığını Siyah-Beyazlılar'a ilettiği ve bundan dolayı durumuyla ilgili kararın, Alman ekibinde olduğunu söyleyerek teklife kibarca olumsuz karşılık verdiği ifade edilmişti.

Şahin'in red cevabı sonrası Edin Terzic yeşil ışık yaktı. Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Terzic'in, sezon sonunda Dortmund'dan ayrılması bekleniyor. 

Hasan Arat Beşiktaş'ın başına o ismi geri getiriyor! Almanya seferi sonrası yeşil ışığı yaktı - 2. Resim

Hasan Arat Beşiktaş'ın başına o ismi geri getiriyor! Almanya seferi sonrası yeşil ışığı yaktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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