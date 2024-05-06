Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Maç sonrası ortalık karıştı! Sergen Yalçın görevi bıraktığını duyurdu! 'Çok ayıp şeyler...'

Maç sonrası ortalık karıştı! Sergen Yalçın görevi bıraktığını duyurdu! 'Çok ayıp şeyler...'

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Maç sonrası ortalık karıştı! Sergen Yalçın görevi bıraktığını duyurdu! &#039;Çok ayıp şeyler...&#039;

Spor Haberleri

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor'a karşı alınan mağlubiyet sonrası görevinden ayrılacağını duyurdu.

Pendikspor'a evinde 2-1 kaybeden Antalyaspor'da Sergen Yalçın, veda edeceğini duyurdu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yalçın, "Önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: ÇOK AYIP ŞEYLER

Kendisiyle ilgili asparagas haberler çıktığını söyleyen Sergen Yalçın, "Çalıştığımız her yerde düzgün çalışıyoruz. Sürekli bu haberler çıkıyor, ben tesiste kalıyorum burada. Bilmeden araştırmadan soruşturmadan böyle haberler... Çok ayıp şeyler bunlar. Burada göreve başladıktan sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Transfer tahtamız kapalı, oyuncularımız gitti. Çok dar bir kadromuz var. Yönetim bana geldiğinde bu seneyi kümede kalarak geçirelim demişti." açıklamasında bulundu.

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan Sergen Yalçın, "Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi." dedi.

SERGEN YALÇIN'DAN HAKEM TEPKİSİ: BÜYÜK OLAYLAR ÇIKABİLİRDİ

Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na da tepki gösteren Sergen Yalçın, "Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemler maç yönettiği sürece Türk futbolunun maalesef hiçbir güvenilirliği olması mümkün değil. Ben ömrümde bu kadar kötü hakem görmedim. İnanılmaz bir hakem.Yediğimiz gol ofsayt, o çizgiyi kim çekiyorsa pozisyon bir anda gol oluyor. Özellikle bunla, bu Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemlerle olmaz. Büyük olaylar çıkabilirdi bugün, yazık yani. Gitsin başka iş yapsın hocam." görüşlerini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
İsraillilerden Netanyahu'ya ateşkes baskısı: "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Puan kaybı sonrası İsmail Kartal: Matematiksel olarak şansımız devam ediyor - SporPuan kaybı sonrası İsmail Kartal: Matematiksel olarak şansımız devam ediyorIcardi'den olay paylaşım! Puan kaybı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme yaptı - SporIcardi'den olay paylaşım! Puan kaybı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme yaptıFenerbahçe, Konya'da ağır yaralı! Galatasaray puan farkını 6 yaptı - SporGalatasaray'ın 6 puan gerisine düştülerFenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel şoku! İki yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı - SporFenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel şoku! İki yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldıHatayspor'dan TFF ve Halil Umut Meler'e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz - SporHatayspor'dan TFF ve Halil Umut Meler'e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruzFutbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi - SporFutbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...