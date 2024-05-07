Kadroda dipten temizlik! Beşiktaş'ta 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Mayıs 2024 16:08 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 16:10 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bu sezon beklentilerin çok çok altında kalan Beşiktaş'ta son olarak teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Gelecek sezon için hem teknik direktör arayışlarını sürdüren hem de yapılanma için kolları sıvaya siyah-beyazlılarda 11 isimle yollar ayrılacak. İşte gelişmenin detayları.