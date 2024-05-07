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Kadroda dipten temizlik! Beşiktaş'ta 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

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Spor Haberleri

Bu sezon beklentilerin çok çok altında kalan Beşiktaş'ta son olarak teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Gelecek sezon için hem teknik direktör arayışlarını sürdüren hem de yapılanma için kolları sıvaya siyah-beyazlılarda 11 isimle yollar ayrılacak. İşte gelişmenin detayları.

Kötü bir sezonu geride bırakmak üzere olan Beşiktaş, Fernando Santos'un takımdan gönderilmesi sonrası takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti. 

Gelecek sezon için şimdiden çalışmalara başlayan siyah-beyazlılarda önce kadroda köklü bir temizliğe gidilecek. 

Kadroda dipten temizlik! Beşiktaş'ta 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor - 1. Resim

-Beklentileri karşılamayan Aboubakar, Muleka, Rebic, Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic elden çıkarılacak.

-Colley ile Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.

Öte yandan Cenk Tosun'un da sezon bitiminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Düzenleyen:  - Spor
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