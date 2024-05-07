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Ricardo Quaresma transfer bombasını patlattı, teklifi açıkladı! Beşiktaş efsanesi İstanbul'da

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Ricardo Quaresma transfer bombasını patlattı, teklifi açıkladı! Beşiktaş efsanesi İstanbul&#039;da

Spor Haberleri

2010-2013 ve 2015-2019 yıllarında Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Ricardo Quaresma İstanbul'da! Türkiye Kupası'nda, Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş'ı izlemeye gideceğini duyuran Portekizli, transfer itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ricardo Querasma hem de paylaşımıyla hem de açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş'ı izlemek için Dolmabahçe'de olacağını duyuran Portekizli oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ricardo Quaresma transfer bombasını patlattı, teklifi açıkladı! Beşiktaş efsanesi İstanbul'da - 1. Resim

ŞENOL GÜNEŞ VE SEMİH KILIÇSOY'A ÖVGÜ

Birlikte çalıştığı Şenol Güneş ve siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Querasma Şenol Güneş'i çok sevdiğini, teknik direktörlük yolunda ondan çok şey öğrenmek istediğini söyledi. Kılıçsoy hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Semih Kılıçsoy çok yetenekli, çok iyi bir genç. İyi bir Beşiktaş kadrosu içerinde daha çok parlayacaktır. Günümüzde insanlar çok para kazanmayı düşünüyor ama Beşiktaş'ta sportif direktörün gelecekte daha çok nasıl kazanacağını düşünmeli. Bu kısımda hata var."

Ricardo Quaresma transfer bombasını patlattı, teklifi açıkladı! Beşiktaş efsanesi İstanbul'da - 2. Resim

"TELEFON NUMARAM VAR"

Beşiktaş'ın yerinin kendisinde ayrı olduğunu söyleyen Quaresma ilginç bir transfer açıklaması da yaptı. "Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu. Onun için de kolay bir dönem olmadı. Hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedim. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Beşiktaş taraftarı kadar beni bu kadar seven olmadı. Onların bende yeri çok ayrı ve ölene kadar böyle kalacak."

Düzenleyen:  - Spor
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