Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor’a iç sahada 2-1 mağlup oldukları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantepspor maçına kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

Rakiplerinin bireysel anlamda değerli oyunculardan kurulu olduğunu kaydeden Kocaman, üzüntü verici bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Kocaman şöyle konuştu:

"İlk yarı hatalar olmasına rağmen oyunumuz nispeten kabul edilebilirdi ama ikinci yarı için şunu söylemem lazım son derece güçsüz gözüktük. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu sorun diliyorum anlıktır. Zaman zaman inişler olabilir takımlarda ancak gerçekten maç 2 saatte sürse, skoru çevirebilecek hiçbir şekilde gücümüz görünmüyordu. Son derece düşük gözüktük. Mağlubiyetler üzüntü verici ancak böyle bir mağlubiyet çok daha büyük bir sıkıntı verici. Çözmemiz gerekiyor. Buraya kadar hatalarımızı çöze çöze geldik. Zaman açısından bakıldığı zaman ligde çok az bir zaman kaldı. İki tane Türkiye Kupası maçı oynayacağız ve finalde de olmak istiyoruz. Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu."

GAZİANTEPSPOR CEPHESİ

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çok önemli bir üç puan kazandıklarını belirterek, Gaziantepspor’u ligde bırakacaklarını söyledi.

Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Gaziantepspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, düşme mücadelesi verdikleri ligde oynadıkları maçın son derece önemli olduğunun bilincinde sahaya çıktıklarını kaydetti. Uygun, "Futbolcu kardeşlerime benim futbolcularım adam gibi top oynar, yüreğinizi adam gibi ortaya koyun ve adamlar bu işi başaracak demiştim. Bugün futbolcularım kazanma adına sahada mücadelesinde istekli ve arzuluydu. Bunu gösterdiler. Çok önemli bir üç puan kazandık. Konya gibi yönetiminden taraftarına iyi bir hocaya karşı buradan üç puan kazanmamız bizim için çok önemliydi. Benim takımımın çok daha iyi yerlere gelmesi için zamanımız yok. Her maçımız final havasında geçecek. 5 yıl önce olduğu gibi yine Gaziantepspor’u ligde bırakacağız" dedi.