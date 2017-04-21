Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi yaklaşık 25 bin bilet satışı gerçekleşti. Biletlerin satışına maç günü de devam edileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında 17 bin kombine satmıştı ancak kombine bilet sahiplerinin maçlara katılım oranı yüzde 50 olmuştu. Derbide bu oranın artması bekleniyor.

Deplasman tribününde ise yasağın kalkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar da yer alabilecek. Derbiyi Türk Telekom Arena'da yaklaşık 2500 sarı-lacivertli futbolsever takip edecek. Karşılaşma öncesi Türk Telekom Arena'nın etrafında da geniş güvenlik önlemleri alınacak. Fenerbahçeli taraftarların ve takım otobüslerinin stada geliş-gidişi sırasında bağlantı yollarından bazıları kısa süreli olarak kesilecek.