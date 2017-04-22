Scarponi'nin takımı Astana'dan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın  Filottrano kentindeki evinden antrenman yapmak amacıyla bisikletiyle çıkan 37  yaşındaki sporcunun kamyonetle çarpıştığı ve kaza sırasında vefat ettiği  belirtildi.

Yaşanan kazanın büyük bir trajedi olduğu vurgulanan açıklamada,  İtalyan sporcunun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Evli ve iki çocuğu bulunan Scarponi, doping kullandığı tespit edilen  İspanyol bisikletçi Alberto Contador'un derecesinin geri alınmasının ardından  ikinci sırada tamamladığı 2011 İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) şampiyon  ilan edilmişti.

 