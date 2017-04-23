Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Eredivisie'de 32. hafta maçında AZ Alkmaar ile Twente karşılaştı. Enes Ünal'ın da forma giydiği Twente, deplasmanda AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu.

Milli oyuncumuz Enes Ünal 90 dakiak sahada kalırken, Twente'nin tek golünü 65. dakikada Andersen kaydetti. Twente'de Andersen 86. dakikada bir de kırmızı kart gördü. AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri ise 81. dakikada kendi kalesine Bijen ve 90+2. dakikada Friday attı.

Bu sonucun ardından AZ Alkmaar ligde puanını 49'a çıkarırken, Twente 45 puanda kaldı.

AZ Alkmaar gelecek hafta deplasmanda NEC Nijmegen ile karşılaşacak. Twente ise gelecek hafta deplasmanda Sparta Rotterdam ile mücadele edecek.