Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde bu sezon ilk 5 sıradaki takımlara karşı galip gelmeyi başaramayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini yenmek istiyor öncelikle Fenerbahçe karşısında. İnişli çıkışlı bir grafik çizen, sezon ortasında da Jan Olde Riekerink’i gönderip hoca değiştiren Galatasaray, Igor Tudor’la açtığı yeni sayfaya derbi zaferi yazdırmak amacında. Öncelikle geçen hafta lig ikincisi Başakşehir’den alınan 4-0’lık ağır yenilginin yaralarını Fenerbahçe zaferiyle sarmak istiyor sarı-kırmızılılar. Derbiden çıkacak bir zafer Galatasaray için hem öncelikle kaptırdığı üçüncülüğü geri almak hem de sahasında tarihi rakibini yenip şampiyonluk kadar cazip olan Şampiyonlar Ligi biletine bir adım daha yaklaşmak anlamına gelecek.



Igor Tudor ilk peşinde

Igor Tudor, sarı-kırmızılıların başında ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. İlk derbisine TT Arena’da Beşiktaş’a 1-0 yenilen Hırvat çalıştırıcı, Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde Kasım 2016’da Fenerbahçe’ye karşı da Kadıköy’de 5-0’lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.



TUDOR’UN TAKTİK TAHTASI

SAKİN KALIN GAFİL AVLAYIN

Hırvat hoca, ilk yarı geriye yaslanıp kontradan, Fener’i vurmayı planlıyor. Devreye önde girmeyi hedefleyen Tudor, işler istediği gibi gitmezse ikinci yarı takımı öne çekecek.

Derbi öncesi birlik beraberliği ve takım ruhunu oturtan, motivasyonu zirveye çıkaran Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor’un oyunu planında ise öncelik sakin kalmakta. 3’lü savunmadan verim alamayan Hırvat hoca, Fenerbahçe maçına 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak. Futbolcularından sabırlı olmasını isteyen genç teknik adam, ilk yarı Fenerbahçe’nin üstlerine gelmesine izin verecek. Sarı-lacivertlilerin mutlaka hata yapacağını düşünen, Tudor, Bruma ve Yasin gibi hızlı oyuncularla kontrataktan etkili olup golü bulacaklarına inanıyor. Devreye mutlaka önde girmeyi isteyen Tudor, eğer bu tutmazsa B planına geçecek. Hırvat hoca devreye mağlubiyet ya da beraberlikle girilirse takım boyunu kısaltıp, savunmayla beraber sarı-kırmızılıları öne çekecek. Öte yandan Tudor; Sneijder, Selçuk, Podolski gibi isimlere “Kaleye vurmaktan çekinmeyin” emri verdi.



BAŞKAN ÖZBEK’TEN MESAJ

Beraber kutlayacağız

Derbi öncesi Florya’yı sık sık ziyaret ederek futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Dursun Özbek, kritik maç öncesi son mesajını gönderdi. “Size güveniyorum” diyen Özbek, “Kendi sahamızdaki derbiyi kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Derbi sonrası galibiyeti hep birlikte kutlayacağız” dedi.

Rekor peşinde

Galatasaray’da 2 haftalık süreçte teknik direktör Igor Tudor’un Wesley Sneijder, maç saatini iple çekiyor. Hollandalı Fenerbahçe’ye 1 gol daha atarsa bu sayıyı 4’e çıkaracak ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Mirza Sejdic’i geride bırakarak Fenerbahçe’ye ligde en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu olacak.



Sezonu Vitor Pereira ile açıp, ligin başlamasına günler kala Dirk Advocaat’ı takımın başına getiren Fenerbahçe de Galatasaray gibi umduğunu bulamayan takımlardan. Ligde şampiyonluktan uzak kalan iki takım için de Avrupa biletinin ‘Devler Ligi” tarifeli olanı elbette daha cazip. Galatasaray’ın aksine Fenerbahçe, ‘büyük’ takımlara karşı bu sezon daha başarılı bir görüntü çiziyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’la 4 kez karşılaşan Advocaat’lı Fenerbahçe, bu mücadelelerde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler Türk Telekom Arena’daki derbiden zaferle ayrılıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.



ADVOCAAT’IN TAKTİK TAHTASI…

SERT SAVUN HIZLI OYNA TEMİZ VUR

Futbolcularına Şampiyonlar Ligi motivasyonu yapan Hollandalı teknik adam, derbide zaferin takım oyunuyla geleceğini belirtti.

Dirk Advocaat, lig ikinciliği hedefini tutturmak için Galatasaray’ı yenmek zorunda olduklarını söyledi. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda Başakşehir’in puan kaybettiği haftada alınacak galibiyetin önemini vurgulayan Hollandalı, zaferin takım oyunuyla geleceğini hatırlattı. Yapacakları şiddetli pres ve sert savunmayla Galatasaray’ın hızını keseceklerini belirten Advocaat, savunma organizasyonunu Kjaer’e yüklerken, Mehmet Topal’a da Sneijder’i kilitleme görevini verdi. Hücum organizasyonlarını zenginleştirmek için Josef’i Alper’in yanına çekecek olan tecrübeli hoca, Lens’i serbest oynatma kararı alırken, Van Persie’nin bol pasla beslenmesi istedi. Galatasaray’ın savunma zaaflarında dikkat çeken Advocaat, derin ve hızlı paslarla skor üreteceklerini ifade etti. Kurt hoca, “Zaferden şüphem yok” diyerek de oyuncularına olan güvenini gösterdi.



HOLLANDALI EN BÜYÜK KOZ

RvP derbi seviyor

Geldiği günden beri eleştirilen Robin van Persie, derbilerdeki performansıyla göz dolduruyor. Ligde 8 golü bulunan Hollandalı bu sezon Fenerbahçe’nin derbilerdeki tek golcüsü oldu. RvP, Kadıköy’deki 2-0’lık Galatasaray maçında ve kupadaki 1-0’lık Beşiktaş mücadelesinde golleri atan isimdi.



Unvan Peşinde

Fenerbahçe’de forma giydiği 27 maçta 5 gol, 13 asistle skora en çok katkı yapan isim olan Jeremain Lens derbide ağları havalandıracağını iddia etti. Galatasaray’a karşı ilk kez forma giyecek olan Hollandalı yıldız, “Golümü atacağım ve gerçek Fenerbahçeli olacağım” diye konuştu.



Kaptan dümende

- Galatasaray’da, Fenerbahçe maçı öncesi motivasyonu en yüksek oyuncuların başında Selçuk geliyor. Sarı-lacivertlilere karşı daha önce çok iyi maçlar çıkaran Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı defa mücadele etti. Selçuk bu karşılaşmalarda 2 gol 2 asistle 4 gollük katkı yaptı.



Chedjou formayı istedi

- Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi bitecek Aurelien Chedjou, Fenerbahçe derbisi öncesi Teknik Direktör Igor Tudor’dan formayı istedi. Planda Semih ve Ahmet’le savunma göbeğini oluşturan Hırvat hoca, son kararını ise maç öncesinde verecek. Tudor, 11’e Semih’in yerine Chedjou’yu yazması da oldukça muhtemel.



Avrupalılar takipte

- Derbide Fenerbahçe’nin yıldızları Avrupa ekiplerinin yakın takibinde olacak. Transferin gözdesi Simon Kjaer için İngiliz devleri Menchester United, Liverpool ve Manchester City’den scout’lar tribünde yer alacak. Robin van Persie ve Josef de mercek altındaki isimler olacak.



Sarı kart endişesi

Fenerbahçe’de tam 8 oyuncu ceza sınırında. İlk 11’de sahaya çıkması beklenen Volkan Demirel, Kjaer, Mehmet Topal, Robin van Persie’nin yanı sıra Volkan Şen, Stoch ve Ozan Tufan’ın da 3’e sarı kartı bulunuyor. Sakat olan Wiel de ceza sınırında. Bu oyunculardan biri kart görürse Ç.Rize maçı öncesinde cezalı duruma düşmüş olacak