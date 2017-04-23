Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi öncesi, sarı kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu arasındaki gerginlik de dikkat çekti.
Galatasaray taraftarları, ısınmaya çıkan Volkan aleyhinde küfürlü tezahüratlar yaptı. Volkan Demirel'in başlama vuruşundan hemen önce dua okuduğu anlar kameraya yansıdı.
Ayrıca Sabri Sarıoğlu'nun seremonide Volkan Demirel ile tokalaşmadığı görüldü. İki futbolcu da diğer oyuncularla el sıkışırken birbirlerini es geçti.
Volkan Demirel'e Arena'da şok! Sabri...
23.04.2017 - 19:27 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı taraftarlar TT Arena'da Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Öte yandan seremoni sırasında Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel'in tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi öncesi, sarı kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu arasındaki gerginlik de dikkat çekti.
Etiketler : volkan demirel,sabri sarıoğlu,fenerbahçe,galatasaray,
467254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467254.aspx
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10
5
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30
37
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35
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5
13
30
40
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35
13
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10
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14
45
51
-6
34
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Akhisar Bld.
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26
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7
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36
51
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Gaziantepspor
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17
28
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30
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Adanaspor
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6
7
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42
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5
11
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