Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor’un Çek oyuncusu Frantisek Rajtoral, sezon başında 500 bin euro bonservis bedeliyle Victoria Plzen'den Gaziantepspor'a transfer olmuştu. Çek futbolcu kırmızı siyahlı formayla 23 resmi maça çıkmıştı.



Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Küçükkızılhisar mahallesinde yaşayan Gaziantepspor’un Çek futbolcusu Rajtoral, dün akam saatlerinde evinde ölü bulundu. Cenazesi Gazaintep Adli Tıp Kurumu moruna kaldırılan oyuncunun intiharındaki sır perdesi jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ile aralanmaya başladı.



ÇEKÇE NOT ALACAK VERECEK ÇİZELGESİ ÇIKTI



Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı çizelge olduğunu tespit etti. Kız arkadaşından ayrıldığı yönündeki iddiaları da inceleyen jandarmanın henüz bu yönde bir bulguya ulaşamadığı öğrenildi. Milli oyuncunun ölüm saatinin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.



'KRONİK YORGUNLUK', 'TÜKENMİŞLİK SENDROMU'



Çek basını ise daha önceki yıllarda Rajtoral'a 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik' sendromu teşhisi konulduğu iddiası yer aldı.



OLAYI TAKIM ARKADAŞLARI ORTAYA ÇIKARDI

Yıldız oyuncunun dün takım antrenmanlarına katılmaması üzerine şüphelenen takım arkadaşları durumu yönetime bildirdi. Kulüp yöneticilerinin de olayı polise haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, oyuncu ve kulüp idarecileri ile birlikte oyuncunun evine gitti. Işıkların açık olmasına rağmen haber alamayan jandarma ekiplerinin içeriye girdiğinde Çek oyuncunun cesedi ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Rajtoral’ın öldüğünü öğrenen takım arkadaşlarının büyük bir şok yaşadığı ve göz yaşlarına boğulduğu öğrenildi. Olayın ardından Gaziantepsporlu oyuncu ve teknik kadro, intihar eden oyuncunun evinden bir an olsun ayrılmadı.

Çek oyuncunun cenazesi, yapılan savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.