Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Adanaspor ile yaptığı maçta, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma ile Adriano'ya yedekler arasında yer verdi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon takımıyla yaptığı karşılaşmada sakatlık yaşayan her iki oyuncu, lig mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Şenol Güneş, Avrupa kupası maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Matej Mitrovic'i ise Adanaspor karşısında kadroya dahil etmedi.

Siyah-beyazlı takımda Adriano'nun yerine Adanaspor karşısında sol bekte Dusko Tosic oynadı. Lig mücadelesinde Quaresma'nın orta sahanın sağındaki görevini Anderson Talisca yerine getirdi.

Beşiktaş'ta cezaları nedeniyle Olympique Lyon maçında görev alamayan Marcelo Guedes ile Vincent Aboubakar, Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi.

Marcelo savunmadaki görevine dönerken, Aboubakar da forvet hattında gol aradı.

CENK TOSUN CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Cenk Tosun, Adanaspor karşısında takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezon 4. kez aynı durumla karşılaşan Cenk, cezasını Adanaspor maçında tamamladı.

ATINÇ NUKAN 4 MAÇ SONRA OYNADI

Adriano'nun yedek soyunmasıyla Tosic'i sol beke çeken ve Mitrovic'i kadroya almayan teknik direktör Güneş, savunmanın göbeğinde Marcelo'nun yanında Atınç Nukan'a şans verdi.

Süper Lig'de son olarak 23. haftada Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Atınç, 4 maç sonra şans buldu.

Bu sezon genelde yedekler arasında yer alan Tolgay Arslan da Adanaspor karşısında ilk 11'de şans bulan oyuncular arasında yer aldı.

Tolgay, Talisca'nın orta sahanın sağında görev yapmasının ardından orta alanda takımını organize etmeye çalıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 26. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta 18 kişilik kadroda yer alan Demba Ba, bir haftalık ara sonrası Adanaspor karşısında bir kez daha yedekler arasında şans buldu.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Andreas Beck, Necip Uysal ve Gökhan İnler yedek olarak maça başladı.

Olympique Lyon maçında kadroda yer alan Caner Erkin, Adanaspor karşısında teknik direktör Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi.

BEŞİKTAŞ'IN İNGİLİZ TARAFTARI DA TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın Adanaspor ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın taraftarlarından İngiliz Dany Pearce da izledi.

İngiltere'de yorumculuk yapan ve aynı zamanda ülkesinin Bristol ekibini tutan Pearce, gün içinde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin davetiyle Van'dan gelen 15 çocuk da karşılaşmayı izledi.

TARAFTARLARDAN LYON TESELLİSİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma fırsatı yakalayan takımlarını Adanaspor maçında yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'a elenen oyuncuları tezahüratlarla teselli etmeye çalıştı.

Maç öncesi stat hoparlöründen de Olympique Lyon ile oynanan rövanş maçında sahaya yabacı madde atmadan ve attırmadan takımına destek verdikleri için taraftarlara teşekkür edildi.