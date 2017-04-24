Adanaspor karşısında özellikle ikinci yarıda oldukça zor anlar yaşayan Beşiktaş’ta Atiba’nın yokluğu etkisini gösterdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Atiba’yı kenara alan Şenol Güneş, oyuna Quaresma’yı dahil etti. Talisca’nın 52. dakikada attığı golden sonra orta sahada etkin olamayan Beşiktaş, Atiba’nın yokluğunda top tutmakta zorlandı.
Atiba çıktı, orta saha çöktü
24.04.2017 - 22:16 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Adanaspor karşısında özellikle ikinci yarıda çok sıkıntı yaşadı. Devre arasında Atiba’nın kenara gelip Quaresma’nın oyuna girmesiyle Beşiktaş, orta sahada top tutmakta zorlandı.
Etiketler : atiba hutchinson,beşiktaş,
467556 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467556.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor 0 - 3 Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 5 - 1 Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
29
14
10
5
50
36
14
49
3
Sivasspor
29
13
10
6
40
26
14
49
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Ümraniyespor
29
12
10
7
36
28
8
46
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
29
10
7
12
42
42
0
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
29
8
7
14
22
34
-12
31
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
29
6
10
13
28
55
-27
25