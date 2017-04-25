Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague play-off üçüncü maçında Panathinaikos'u 79-61 yenen Fenerbahçe seriyi 3-0 yaparak adını Final-Four'a yazdırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe aynı zamanda üst üste 3 kez Final-Four'a kalan ilk Türk takımı oldu.

Fenerbahçe, Final Four'da Darüşşafaka-Real Madrid serisinden çıkacak olan takımla eşleşecek.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmaya Gigi Datome'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe ilk bölümde Jan Vesely'nin bayalı alandaki etkili oyunuyla skor avantajını yakaladı. Panathinaikos ise 3/3 şut isabetiyle oyuna giren Chris Singleton'ın performansıyla cevap verince ilk çeyrek 18-17 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı lacivertliler ikinci çeyrekte Bobby Dixon ve Ekpe Udoh'un hücumda doğru şutları kullanmalarıyla farkı açmaya başladı. James Feldeine üst üste sayılar bulan konuk ekip maça tutunmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin çeyreğin ortasından itibaren yaptığı savunma rüzgarı temsilcimizin arkasına aldı. Çeyreğin son 5 dakikasında 2/9 şut isabetiyle yakalayabilen Yunan ekibi, Calathes'in dış şutlardaki etkisiz performansına çare bulamayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 37-30 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da hücumda tıkandı. Fenerbahçe yaptığı top kayıplarına rağmen savunmada Ekpe Udoh ve Nikola Kalinic önderliğinde Panathinaikos’a basit şut şansı vermeyince rakibinin farkı eritmesine engel oldu. Bu bölümde Udoh'un pota altından bulduğu sayılarla skor üreten sarı lacivertliler üçüncü çeyreği 52-42 önde kapattı.

Son çeyreğe hızlı başlayan temsilcimiz, Bobby Dixon'ın tekrar direksiyona geçmesiyle hücumda akıcılığı yakaladı ve bitime 7 dakika kala farkı 19'a kadar çıkarttı. Kalan sürede rakibine arayı kapatma şansı vermeyen ve Fenerbahçe'de gecenin yıldızları Bobby Dixon ve Ekpe Udoh oldu. Maç boyunca sarı lacivertlileri hücumda yönlendiren Dixon 13 sayı, 3 asist ve 2 ribaundla oynadı. İki pota altını da karartan sarı lacivertlilerin ABD'li pivotu Ekpe Udoh ise 10 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.