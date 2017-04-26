Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de San Antonio Spurs Koçu Gregg Popovich, takımının geçtiğimiz günlerde deplasmanda Memphis Grizzlies'a yenildiği play-off serisi 4. maçı öncesi ilginç bir harekete imza attı.



68 yaşındaki Popovich, McEven's adlı restorantta akşam yemeği yiyip şarap içti; 5 bin dolar bahşiş bıraktı.



HESAP 815 DOLAR GELDİ

San Antonio Express-News'ta bulunan haberde; Popovich imzalı adisyonun fotoğrafı da yer aldı. Tecrübeli antrenörün hesabının 815 dolar gelmesi ve bıraktığı yüksek bahşiş miktarı sosyal medyada çok konuşuldu.



