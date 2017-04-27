Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarısını 2-0 Konya'nın önde tamamladığı mücadeleden, Kasımpaşa 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

Konyaspor'u öne geçiren goller, 17. dakikada Hadziahmetovic ve 45. dakikada Bajic'ten geldi. 2. yarıda uyanan Kasımpaşa ise 80. dakikadan sonra üstünlüğü ele geçirdi! Kasımpaşa'nın gollerini 82. dakikada Pavelka, 85. dakikada Adem Büyük ve 86. dakikad Edouk kaydetti. Kasımpaşa'da Adem Büyük, 87. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan mücadelede üzücü bir sakatlık da yaşandı. Mücadelenin 55. dakikasında çektiği şutun ardından sakatlanan Bengali Koita, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Koita'nın sağ diz tendonlarının koptuğu belirtildi.

KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR: 3-2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 20.45

HAKEM: Ümit Öztürk

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Adem, Andre Castro, Turgut Doğan, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ATİKER KONYASPOR: Kaya, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Gol: Dk. 16 Hadziahmetovic, Dk. 45 Bajic, (Konyaspor) Dk. 82 Pavelka,Dk. 85 Adem, Dk. 86 Edouk(Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 87 Adem Büyük (Kasımpaşa)