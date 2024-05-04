Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı nefes kesti! 4 gol, 1 kırmızı kart
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Süper Lig'in 35. haftasında karşılaşan Kayserispor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı. Konuk ekipte kırmızı kart göre Sofiane Feghouli, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin gollerini Mane ve Morte atarken, konuk ekibin sayıları Markao ve Feghouli'den geldi.
Geceyi 1 golle kapatan Feghouli, 86'da kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın rakip sahaya gönderdiği topta, Gökhan Sazdağı'nın kafa pası ile Karagümrük kalecisi Sirigu ile karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
25. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Karagümrük'te Eysseric'in ceza sahasına ortasında, Koray Günter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak takım arkadaşlarının yanından geçerek auta çıktı.
27. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kazandığı serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Ceccherini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
33. dakikada gelişen Karagümrük atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Mendes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
48. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Boa Morte'nin yerden vuruşunda, kaleci Sirigu topu çeldi.
51. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasına Feghouli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
54. dakikada Kayseri ekibi gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya, arka direkte Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
60. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Emre Mor'un vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan seken topu, Marcao kafa vuruşu ile boş kaleye gönderdi: 1-2.
64. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
90. dakikada gelişen Kayseri atağında Mane'nin ceza sahasına ortasında Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROLARI
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Shukurov, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 82 Eray Özbek), Boa Morte, Ramazan Civelek (Dk. 79 Carole), Cardoso, Nazon (Dk. 73 Bahoken), Mane
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk. 41 Nazım Sangare), Koray Günter, Kourbelis, Ceccherini, Levent Mercan (Dk. 74 Salih Dursun), Rohden (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş (Dk. 46 Emre Mor), Eysseric, Mendes, Marcao (Dk. 88 Paoletti)
Goller: Dk. 3 Mane, Dk. 64 Boa Morte (Mondihome Kayserispor), Dk. 51 Feghouli, Dk. 60 Marcao (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 86 Feghouli (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 24 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 67 Kourbelis, Dk. 80 Ceccherini, Dk. 87 Eysseric (Fatih Karagümrük)