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Uğurcan Çakır, Gisdol'dan özür diledi! Maç sonu yaşanan olay şaşırtmıştı

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Uğurcan Çakır, Gisdol&#039;dan özür diledi! Maç sonu yaşanan olay şaşırtmıştı

Spor Haberleri

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Samsunspor maçı sonrası Markus Gisdol ile kısa süreli bir gerginlik yaşamıştı. Milli kaleci karşılaşma sonrasında özür mesajı paylaştı.

Samsunspor, Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Maç sonu bordo mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile tartışmıştı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gisdol, "Çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama bunun sahada kalması daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Alman hocanın açıklamalarını sosyal medya hesabından alıntılayan Uğurcan, Maçın atmosferiyle yaşanan bir olay. Markus hocamdan özür dilerim" karşılığını verdi.

Uğurcan Çakır, Gisdol'dan özür diledi! Maç sonu yaşanan olay şaşırtmıştı - 1. Resim

GISDOL: NEFES ALDIRMADIK

Trabzonspor'a karşı alınan galibiyeti de değerlendiren Gisdol, “Eminim bugün herkes bu takımı ve bu taraftarı neden çok sevdiğimi daha iyi anlamıştır. Bugün birlikte sahada inanılmaz bir birliktelik gösterdik. Taktiksel anlamda ilk yarı ve ikinci yarı güzel bir maç çıkardık. Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Bu galibiyeti almak çok özel oldu. Maçtan önce taktiğimizi belirlemiştik. Taktiksel anlamda rakibe şans vermeyecektik. Planımız buydu. Bunu da çok iyi yaptık. Baskılarla rakibe nefes aldırmadık. Oyuncularımızla bugün yapacağınız koşular çok önemli dedik. Bunu da inanılmaz bir şekilde yerine getirdiler. Bunu çok iyi yaptılar. Takım olarak sadece ilk 11 değil, kulübeden gelenler de çok iyi performans gösterdi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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