Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un devre arasında Beşiktaş’tan kadrosuna dâhil ettiği Olcay Şahan, gelecek sezon hedeflerinin şampiyonluğa oynamak olduğunu söyledi. Ligin ikinci yarısının kendileri açısından çok iyi geçtiğini belirten yıldız oyuncu “Topladığımız puana bakarsak ikinci yarının en iyi takımı biziz. İlk yarı bittiğinde takımın hedefi yoktu. Amacımız Avrupa kupalarına katılmak. Önümüzde güzel bir fikstür var. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirip hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Takım içinde güzel bir ortam olduğuna dikkati çeken milli futbolcu “Hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten takım başarılı olmak istiyorsa karakterli oyunculara ihtiyacı var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak” dedi.

Gollerim de gelecek

Bu sezon gollerinden çok asistleriyle ön plana çıktığını anlatan tecrübeli futbolcu “Burada oyun felsefem biraz değişti. O sebeple daha çok asist yapmayı tercih ediyorum ancak taraftarlarımız bu duruma alışmasın. Gelecek sezon gollerimle de ön plana çıkmak istiyorum. Sonuç olarak takıma gol veya asistle katkı yaptığım sürece mutluyum. Bizim için önemli olan puan toplamak. Bu da tek başına olmaz. Takım olarak başarılı işlere imza atmalıyız. Ne kadar iyi bir takım olursanız o kadar başarılı olursunuz” şeklinde görüş belirtti. Olcay, yarın oynayacakları Gençlerbirliği maçındaki tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurgulayarak “Gençlerbirliği ligde kalmayı garantiledi. Rahat bir pozisyondalar. Bizim ise büyük hedeflerimiz var. Bu önemli maçı, stadyumu doldurmasını beklediğimiz taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz” sözlerini kullandı.