Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, atletizm şubesinin 10 Şubat 1990 doğumlu Anna Jagaciak-Michalska'yı 1 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.
Açıklamada, üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atletin, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacağı kaydedildi.
Resmen Fenerbahçe'de!
28.04.2017 - 11:42 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-lacivertli ekip, 27 yaşındaki Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, atletizm şubesinin 10 Şubat 1990 doğumlu Anna Jagaciak-Michalska'yı 1 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.
Etiketler : anna jagaciak-michalska,fenerbahçe,
468547 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468547.aspx
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