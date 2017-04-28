Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, atletizm şubesinin 10 Şubat 1990 doğumlu Anna Jagaciak-Michalska'yı 1 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.



Açıklamada, üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atletin, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacağı kaydedildi.