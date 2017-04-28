Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Mersin İdmanyurdu sahasında Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oldu.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38 ve 55. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar ile 48 ve 77'de Bruno Mezenga attı.

Bu sonuçla ligin son sırasında yer alan Mersin İdmanyurdu'nun 25 puanda kalırken, zirve mücadelesi veren Eskişehirspor puanını 52'ye yükseltti.

Stat: Mersin

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet Çiçek

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Pedriel (Dk. 54 Mahmut Metin), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Sinan Kaloğlu (Dk. 66 Kudbettin Tekin Oğrak), Tita

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Ofoedu), Uğur İnceman (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Ndong, Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer (Dk. 66 Ramazan Övüç), Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga

Goller: Dk. 38, 55 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 48, 77 Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Uğur İnceman, Dk. 36 Hürriye Gücer, Dk. 81 Akaminko (Eskişehirspor), Dk. 54 Mehmet Enes Sığırcı, Dk. 70 Mitrovic (Mersin İdmanyurdu)