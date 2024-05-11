Beşiktaş’ta yeni teknik direktör değil ama yardımcısı belli: Topraktepe kalacak

Başkan Hasan Arat, yeni teknik direktörün yerli olması durumunda Serdar Topraktepe’yi takımda tutacak. Genç teknik adamın oyuncularla olan diyaloğu çok beğeniliyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta gelecek sezon kimin teknik direktörlük koltuğuna oturacağı şu aralar en çok merak edilen konu. Siyah beyazlı yönetim kupa finalinin ardından resmî görüşmelere başlayacak.

FAVORİ GÜNEŞ

Listedeki adaylar arasında şu anda yerli hocalar öne çıkmış durumda. Şenol Güneş favori, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin de alternatif isimler olarak belirlendi. Şu anda başa kimin geçeceği belli olmasa da yardımcı antrenörlerden biri kesinleşti. Başkan Hasan Arat, Serdar Topraktepe’yi bırakmayacak.

KENDİSİNİ GELİŞTİRECEK

Yeni hoca adaylarıyla yapılacak görüşmelerde, yönetimin şartlarından birinin Serdar Topraktepe’nin kalması olacağı öğrenildi. Oyuncularla arasındaki diyaloğu çok beğenilen genç teknik adamın kendisini geliştirmesi ve gelecekte takımın başına geçmesi için böyle bir karar alındı. Başkan Hasan Arat’ın da bu fikrini Serdar Topraktepe ile paylaştığı, genç teknik adamın da “Beşiktaş’ta ne görev verilirse seve seve yaparım” diyerek teşekkür ettiği belirtildi.

SEMİH'İ KAZANDIRDI

Semih Kılıçsoy’un muhteşem performansı, tarihin en kötü sezonunu yaşayan Beşiktaş’a ilaç gibi geldi. Siyah beyazlı yöneticiler, genç yıldızın ortaya çıkışını şampiyonluk kadar değerli görüyor. Tabii Semih’in yükselişi de Serdar Topraktepe’nin ilk göreve geldiği dönemde formayı vermesiyle başlamıştı.

NÖBETÇİ GELDİ, KUPAYA YÜRÜYOR

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe en kritik virajda beklentileri karşılıksız bırakmadı. Nöbetçi olarak takımın başına geçen genç teknik adam, hem pozitif futbolla taraftarları tekrar stada çekti, hem de takımı Türkiye Kupası’nda finale taşıdı.

A. VİLLA VAZGEÇMİYOR MUÇİ ISRARI

∂ Beşiktaş’a devre arasında transfer olan Muçi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın radarına girmişti. İngiliz ekibinin ara transfer döneminde Beşiktaş’a kaptırdığı yıldız oyuncu için çok istekli olduğu, siyah beyazlı yöneticilerin “Sezon sonunda görüşelim” cevabını verdiği öğrenildi.

GERİ DÖNEBİLİR EMİRHAN İLGİSİ

∂ Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Emirhan İlkhan’ın durumunu Beşiktaş tarafından yakından takip ediyor. Siyah beyazlı yönetin sezon sonu Torino ile masaya oturacak. Rakam konusunda uygun şartların oluşması hâlinde genç oyuncu yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.