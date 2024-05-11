Kaçan balık büyük oldu! Olimpiakos Avrupa’da finale çıktı, Fenerbahçe’ye yine hüzün

Sarı lacivertliler için Avrupa macerasının sona ermesi kırılma anı oldu. F.Bahçe, iki maçta da üstün oynadığı maçta Yunan rakibine penaltılarla elendi, konsantrasyon kayboldu, lig de sadece matematiksel hesaplara kaldı…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sezona büyük umutlarla girmişti Fenerbahçe. Rekorları kıra kıra ilerliyordu sarı lacivertliler. Elemeler dâhil muhtemel 15 maç kala önünde dört kupa hedefi vardı. Ama bir anda çöküş başladı.

BİLE BİLE LADES

Önce Türkiye Kupası, ardından Süper Kupa gitti. Derken Konferans Ligi ve son olarak da Süper Lig. Hepsi ağır oldu tabii ama şüphesiz en acısı Konferans Ligi’ydi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Olimpiakos’a elendi, pisipisine. Yunanistan’ın en büyüğü kötü bir sezon geçiriyordu, önemli eksikleri vardı, fırsat ayağa gelmişti ama İsmail Kartal, deplasmandaki ilk maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı tercih etti. Fenerbahçe 3-0 geriye düştüğü mücadelede yıldızları oyuna girince 3-2’yi bulup ümitlendi.

KARTAL'IN MARİFETİ

Kadıköy’deki rövanşta 1-0’ı bulan, inanılmaz fırsatlar harcayan Fenerbahçe, uzatmalara giden maç sonunda penaltılarla veda etti Konferans Ligi’ne. Olimpiakos, kupanın favorilerinden Aston Villa’ya rakip oldu. Kimse İngiliz ekibinden bu kötü performansı beklemiyordu ama Yunan temsilcisi Ada’da 4-2 evinde 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Olimpiakos’un yerinde Fenerbahçe olabilirdi. Fiorentina ile oynanacak finale çıkmak bile sarı lacivertlilerin Avrupa’daki en büyük başarısı olurdu. Ancak tarihî fırsat kaçtı, diğer üç hedef gibi. Pire’deki ilk maçta sahaya bilindik kadroyla çıkılsa belki de bugün Atina’daki final için hazırlanıyordu Fenerbahçe ve o moralle devam edecekti lig yarışına...

KOMUTANA DARBE!

Sezon sonunda kadrosunda önemli değişiklikler planlayan Fenerbahçe’de üzeri çizilen yerliler netleşti. Sarı lacivertliler, Serdar Aziz ve ‘Komutan’ lakaplı Mert Hakan’la yolları ayıracak. İyi bir alternatif olarak düşünülen ancak sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremeyen iki isim de yeni sezonda takımda olmayacak.

SÜPER ÇÖKÜŞ

Türkiye Kupası’nda Ankaragücü’ne elenerek ilk hedefinden olan Fenerbahçe’de asıl kırılma anı Süper Kupa sürecinde yaşandı. Teknik heyetin ve futbolcuların sahaya çıkalım oynayalım ısrarına rağmen yönetim Galatasaray karşısında U19’u sahaya sürdü. Süper yenilgiyle başlayan 7 maçlık süreçte Fenerbahçe 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hedefsiz kaldı.

FENER'DE KADRO KRİZİ

Osayi’nin sakat, Mert Müldür’ün cezalı olduğu Fenerbahçe’de sağ bek krizi yaşanırken, görev yine Ferdi’ye düştü. Millî yıldızın boşluğunu ise menisküs ameliyatı sonrası yeni toparlanan Oosterwolde kapatacak. Derbi öncesi Ferdi, Becao, Dzeko, Batshuayi, Tadic ve Cengiz’in ceza sınırında olması ise başka bir sıkıntı.

İMKANSIZ DEĞİL İRFAN'A YOĞUN BAKIM

∂ Fenerbahçe sağlık ekibi, Konya’da sakatlanan İrfan Can’ın derbiye yetişmesi için seferber olmuş durumda. Sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen millî yıldıza yoğun tedavi uygulanıyor. İrfan Can, en ufak bir risk ihtimali olursa sahaya sürülmeyecek.

CİHAN ÇANAK HAZIR KITA

F.BAHÇE DE İSTİYOR

Önümüzdeki sezon için kolları erken sıvayan ve şimdiden dört transfer anlaşmasını bitiren bordo mavililer, genç yetenekleri de göz ardı etmiyor. Belçika’nın Standard Liege takımında top koşturan 19 yaşındaki genç millî oyuncu Cihan Çanak’ı listesine alan bordo mavililer görüşmeleri hızlandırdı. Fenerbahçe’nin de transfer listesinde olan Cihan Çanak, Transfermarkt’a röportaj verirken Türkiye’ye transferine yeşil ışık yaktı.

ÖMÜR'Ü ÖRNEK ALIYOR

Daha önce Belçika’nın alt yaş kategorilerinde forma giymesine rağmen kalbinin sesini dinleyerek Türkiye’yi seçtiğini söyleyen Cihan Çanak “Süper Lig’de özel bir proje olursa forma giymek isterim” dedi. Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Draguş ile ilgili konuşan genç oyuncu “Sürekli irtibat hâlindeyiz, çok kaliteli bir oyuncu” derken “Türkiye’de Abdülkadir Ömür’ün oyun tarzını beğeniyorum” ifadelerini kullandı.