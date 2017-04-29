Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague play-off 4. maçında Anadolu Efes evinde Olimpiakos’a 74-62 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar kazansa Final Four’a yükseleceği maçı seyircisi önünde kaybedince seriyi Pire’deki son maça uzatmış oldu. Fenerbahçe, Real Madrid ve CSKA Moskova’dan sonra Final Four’a yükselecek son takımı belirleyecek maç 2 Mayıs Salı günü oynanacak. Oysa ki maça fırtına gibi başlamıştı temsilcimiz ve ilk 5. dakikada skoru 18-6 yapmıştı. Bu seriye cevap 8-0 ile gelse de çeyrek Anadolu Efes üstünlüğünde 21-14’le sonuçlandı. İkinci periyoda yine lacivert-beyazlılar iyi başladı ve 8-2’lik seri yakaladı. Yunan ekibi Erick Green ve Papanikolaou ikilisiyle farkı azalttı ve Efes soyunma odasına 38-35 önde girdi.

Son çeyrekte durdu

Olimpiakos üçüncü çeyrek başında Birch ve Mantzaris’ten gelen 5 sayıyla karşılaşmada ilk dakikadan sonra ilk kez öne geçti. Hücumda sıkıntılar yaşayan Anadolu Efes, Heurtel’den katkı alsa da butekrar öne geçmesine yeterli olmadı ve son çeyreğe Olimpiakos 54-55 önde başladı. Spanoulis’in sayılarıyla ilk 5 dakikayı önde geçen Yunan ekibi farkı 8’e çıkardı: 65-57. Çeyrek boyunca skor üretmekte sıkıntı yaşayan Anadolu Efes son dakikalarda oyun disiplininden de uzaklaşarak Final Four’a çıkma fırsatını tepmiş oldu ve karşılaşmadan 74-62 mağlup ayrılarak serinin 2-2’ye gelmesine engel olamadı.