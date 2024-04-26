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Arda Turan zirveye oynuyor! Eyüpspor için ilk transfer bombasını şimdiden patlattı

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Arda Turan zirveye oynuyor! Eyüpspor için ilk transfer bombasını şimdiden patlattı

Spor Haberleri

Gelecek sezon Süper Lig'de yarışacak olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda İstanbul ekibi Arjantinli yıldız Lanzini ile görüşmelere başladı.

1.Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. İstanbul ekibi ilk olarak Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. 

Arda Turan zirveye oynuyor! Eyüpspor için ilk transfer bombasını şimdiden patlattı - 1. Resim

Manuel Lanzini transferi için River Plate ile pazarlıklara başlayan Eyüpspor, oyuncuyu ikna etti ve iş sadece resmiyete kaldı. Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

 
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