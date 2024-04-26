Arda Turan zirveye oynuyor! Eyüpspor için ilk transfer bombasını şimdiden patlattı

Düzenleyen: Songül Soysal 26 Nisan 2024 17:42 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 17:43 - Güncelleme:

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Gelecek sezon Süper Lig'de yarışacak olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda İstanbul ekibi Arjantinli yıldız Lanzini ile görüşmelere başladı.