Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"ŞENER'İN HATASI RAKİBE GOLÜ HEDİYE ETTİ"

Aslında karşılaşmadan önce de biz bunu konuşmuştuk. Rakibimizin ligde kalması açısından zor maçtı ve çok mücadele edeceklerdi. Maçın başında 1-0 öne geçtik bu güzeldi ama sonrasında kolay olacağını düşündük. Kolay olacağını düşününce de Şener'in yaptığı hatayla rakip golü buldu. Golü hediye ettik rakibimize. En iyi maçlarımızdan biri değildi ama son bölümde golü bulduk maçı kazandık.

"ŞENER O POZİSYONA TAKILDI"

Aslında golden sonraki dönemde de Şener'in biraz dengeyi kaybettiğini gördük açıkçası. O pozisyona takıldı diye değerlendirebiliriz. Bu seviyede yapılmaması gereken bir hataydı. Ayrıca arka adelasinde de ağrı vardı ve o sebeple de oyundan çıkması gerekiyordu. Ozan fena değildi sağ bekte ama gerçek mevkii orası değil.

"EMENIKE GİRİNCE SOW RAHATLADI"

Emenike'yi forvete aldık ve Sow, Emenike'nin forvete geçmesiyle o golü attı. İki forvete yakın bir dizlişle oynadığımızdan ikinci golü bulduğumuzu düşünüyorum. Zaten orada pası da Emenike verdi. Sow ligin başında çok maçta oynadı sonrasında Afrika Kupası'na gitti ve oradan döndükten sonra çok fazla formda değildi.

"BEŞİKTAŞ BU LİGİN EN İYİ TAKIMI..."

Gelecek hafta Beşiktaş ile Vodafone Arena'da oynayacakları derbi maçı hakkında konuşan Dick Advocaat, "Gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Onlar çıkarabildiğimiz kadar zorluk çıkaracağız" dedi.