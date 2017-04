Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın 2-1 kazandıkları Ç.Rizespor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Ç.Rizespor’un ligde tutunma adına can havliyle oynadığını söyleyen Advocaat, “Bizim için zor bir maç olmasını bekliyorduk. Erken golü bulduktan sonra maçın bizim için daha rahat geçmesi gerekirdi. En iyi maçlarımızdan biri değildi kesinlikle ama şans da bizim yanımızdaydı. Şener bu seviyede yapılmaması gereken bir hata yaptı. Öyle bir pozisyon rakibe vermemeliydik” dedi. Taraftarın azlığından yakınan Advocaat, “Her karşılaşmayı 5-10 bin kişiye oynuyoruz. En azından bu sezonda 5-10 puan az almamızın sebebi budur. Bir yandan da gerçekçi olmak lazım. Kadro içinde yaşadığımız sıkıntılar var. Her şeyi burada söyleyemiyorum” dedi.

Beşiktaş ligin en iyisi

Advocaat, Van Persie’nin cezalı olduğu haftada ilk on birde forma giyen Sow’un iki gol atmasının derbide tercih açısından işini zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusuna, “İşimi zorlaştırmayacak. Sow bir forvet değil, kanat oyuncusu. Sow ligin ilk yarısında bizimleydi, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 6 hafta bizimle olamadı. Oradan döndükten sonra fizik-kondisyon olarak istenilen seviyede değildi” ifadelerini kullandı. Sezonu Şampiyonlar Ligi biletini almış ve kupayı havaya kaldırmış olarak kapatmak istediklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, “Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Gelecek hafta onlarla oynayacağız ve elimizden geldiğince zorluk çıkaracağımızı söyleyebilirim. Bu takım asla pes etmiyor ama başka tip oyuncularımız da vardı” dedi.