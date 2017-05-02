Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden bugün yapılan toplantı sonrası alınan disiplin sevki karalarını açıkladı. Alınan disiplin sevki kararları şu şekilde:

"Gaziantepspor kulübü’nün 28.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 30.04.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-ÇAYKUR Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir FK Kulübü’nün 30.04.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü’nün 30.04.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Mersin İdmanyurdu Kulübü’nün 28.04.2017 tarihinde oynanan Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü’nün 28.04.2017 tarihinde oynanan Samsunspor-Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü’nün 28.04.2017 tarihinde oynanan Sivasspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 29.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe TFF 1. Lig müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü futbolcusu Lokman Gör’ün 29.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe TFF 1. Lig müsabakasındaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Şanlıurfaspor Kulübü teknik sorumlusu Ogün Temizkanoğlu’nun 29.04.2017 tarihinde oynanan Altınordu-Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 30.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’usulsüz seyirci alma’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü görevlisi Sabri Sertkal’ın aynı müsabakadaki ’talimata aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 6/1-ç maddesi uyarınca 02.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Manisaspor Kulübü futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı’nın 30.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Manisaspor Kulübü futbolcusu Billal Sebaıhı’nın aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."