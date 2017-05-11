Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pek çok kişinin ismini bile duymadığı ama altyapıları takip edenler tarafından, ''Sergen kadar yetenekli, Alex kadar teknik, Hagi kadar zeki'' dediği Atalay Babacan için sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

2000 doğumlu olan ve Galatasaray alt yapısında forma giyen Atalay'ın ailesi ile Müjdat Yetkiner bizzat temas kurarken, Fenerbahçe'nin kendilerine Galatasaray'ın sunduğu tüm şartların iki katını sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Dereağzı'da Fenerbahçe'ye 5 gol attığı maçta Aziz Yıldırım'ın Atalay'ı bizzat izlediği ve hayran kaldığı kendisine, ''Arda'yı alamadım ama Atalay'ı Galatasaray'a bırakmayacağım'' dediğini iletti.