Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal, Fenerbahçe derbisi sonrası yine “mağdur” olan taraf konumundaydı. Kupa maçında Robin van Persie’nin ligde ise kaleci Volkan Demirel’in tahriklerinin kurbanı olduğunu düşünen siyah-beyazlılar bu sezonun sloganı olarak belirlediği ve hayata geçirmeye çalıştığı “EFENDİ” duruşunu bozmak istemiyor. Başkan nezninde Türkiye Futbol Federasyonu’nda hakkını sonuna kadar arayan ancak rakip kalecinin ana avrat küfürlerinin görülmemesine sitem eden başkan Fikret Orman “Rakipler her türlü tahriği yapsa da, ceza alması gerekenler almasa da biz duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız” dedi. Ki Talisca’ya verecekleri cezayla da bunu belgeleyeceklerini ifade etti.

Net skorlar alalım

Fenerbahçe derbisinde alınan sonucu avantaj kaybı olarak gören ve iplerin kendi elinde olduğunu düşünen siyah-beyazlılar işi riske atmak istemiyor. 2 puanlık avantajı son haftaya kadar koruma düşüncesinde olan Beşiktaş cephesinde, “Hiç kuşkusuz ve tartışmasız bu sezonun en iyi futbol oynayan ve keyif veren takımı konumundayız. Sadece bazı maçlarda tabela yapamıyoruz ve onun sıkıntısını çekiyoruz. Fenerbahçe maçında 1-0’lık skoru kesinlikle artırmamız gerekiyordu ama yapamadık ve böyle bir son ortaya çıktı. Kalan 3 maçta çok net sonuçlar almalıyız” görüşü hakim.