Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği 3. İstanbul Çocuk Maratonu, Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu. Maratona, farklı yaşlarda, aralarında 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarının yer aldığı çok sayıda çocuk katıldı. Erken saatlerde maraton alanında kayıtları alınan çocuklar, daha sonra ısınma hareketleri yaptı.



Maraton kapsamında 10-13 yaş grubundaki çocuklar 250'şerli 6 grup halinde 900 ve bin 500 metre koştu. 0-3 yaş grubu çocuklar ise aileleriyle 300 ve bin 500 metrelik parkurda yarıştı. Maraton sonunda tüm çocuklara madalya, sertifika ve hediye kuponları verildi. Çocuklar sevinçlerini aileleriyle paylaştı.