Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı oyuncu Koray Günter, Gaziantep - Galatasaray maçı öncesi takımın lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazada taraftarın satın aldığı forma ve atkıları imzaladı.

Bir minik taraftar ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Formamı imzalattım, fotoğraf çekindim çok mutlu oldum" dedi.

Koray Günter ile fotoğraf çekindim diyen başka bir minik taraftar Nisa Dağcı ise, "Galatasay’ın ve futbolcuların en büyük hayranıyım. Hep televizyondan izlerdim, şimdi de canlı canlı görmeye geldim" ifadelerini kullandı.

Taraftarların formalarına imza atan Günter, hayranlarıyla selfie çekti.