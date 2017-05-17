Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000 tarihinde kazandığı UEFA Kupası zaferinin mimarları bugün Florya’da toplanacak. Büyük başarının 17. yıldönümü ‘Galatasaray Bayramı’ olarak kutlanacak. 1996-2000 arası dört sene üst üste şampiyon olan ve UEFA Kupası’nı kazanarak tarihe geçen kadro, dönemin teknik direktörü Fatih Terim, dönemin başkanı Faruk Süren, ve Galatasaray tarihine farklı dönemlerde hizmet eden efsanelerle birlikte Florya’da hazır bulunacak. Eski oyuncular TEMSA’nın giydirilmiş Galatasaray otobüsüyle 12.00’de Point Otel’den Florya’ya geçecek. A takımın idman bitiminde eski- yeni oyuncuların bir arada olduğu toplu fotoğraf çekimi olacak. Efsane oyuncular saat 13.00’te iki farklı takım oluşturacak ve 17’şer dakikalık iki devre halinde bir gösteri maçı yapacak. 1996-2000 kadrosu UEFA Kupası ile özdeşleşen beyaz formayla sahaya çıkacak; diğer efsaneler ise Metin Oktay formasıyla mücadele edecek. Gösteri maçı sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’nde barbekü partisi düzenlenecek. Hagi, Ilie, Popescu, Mapeza, Flerquin’in aileleri ile gelecek.



ŞAMPİYON HAGİ: Desteği hissettim

17 Mayıs kutlamaları sebebiyle İstanbul’a gelen Gheorghe Hagi, GS TV’nin sorularının cevapladı. Sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta’nın Romanya şampiyonu olması ile ilgili konuşan Gheorghe Hagi,”Takımı kurduktan 7 yıl sonra inanılmaz bir şey başardık. Sezon başında böyle bir düşüncemiz yoktu ama rüyayı gerçeğe çevirdik. İstanbul’a her geldiğimde de kendimi çok iyi hissediyorum. Romanya’da şampiyon olduğumuz gün de Türkiye’den gelen desteği hissettim” dedi.