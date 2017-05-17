Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2-0 kazandıkları Bursa maçı sonrası “Geçen sene Beşiktaş’ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu. Bu sene herkes birlik olmuş bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum” dedi. Açalım... Beşiktaş geçen sezon tarihe geçen bir başarıya imza atmıştı. Yeri yurdu olmayan, göçebe bir hayat süren, maçlarını farklı statlarda oynayan siyah-beyazlılar, göze hoş gelen futbolla mutlu sona ulaşmıştı. Ki kısa zaman diliminde FEDA da CEFA da görülmüştü. Beşiktaş’ın Fikret Orman dönemindeki gelişimi, değişimi takdir görmüş ve örnek gösterilmişti. Hele bu geçişin başarıyla taçlandırılması gerçekten takdire şayandı. Ve gelelim bu sezona... Hâliyle büyükler arasındaki rekabet değişmez değişemezdi. Çünkü birinin başarısı diğerinin ekonomik olarak çöküşü ve toparlanılması zor, acı gerçeklerin ifadesiydi. Beşiktaş, hem Galatasaray’ı hem de Fenerbahçe’yi zorda bıraktı. Bir dönem sadece menemene talip eden Kara Kartal artık Şampiyonlar Ligi pastasını yiyordu. Hem de tek başına.



Haklıyken haksız olmak!

EFENDİ sloganıyla bu sezonu sembolleştiren Beşiktaş gerilimden uzak durmaya çalışsa da bazı konuların içinde kendini buldu. Yönetim kaos ortamından kaçmaya özen gösterdi ve yeri geldi sözünü yutkundu. Haklı olduğu durumlarda bile yapılan bazı yanlışlar futbolseverin gözünden kaçmadı. Şenol Güneş’in bile kendini kaybedip Kjaer’le tartışması gibi. Her ne kadar başkan Fikret Orman, Talisca’nın 1 maçlık cezasını ağır bulsa da (evet tahrik var) eylemin tasvip edilecek bir tarafı yoktu. Kaldı ki, Ricardo Quaresma’nın Bursa maçında rakibin sırtına basması EFENDİ Beşiktaş’a yakışmadı. Ki daha önce de benzer eylemi (Trabzonspor maçı) Bunlar istisnai örnekler. Genele bakıldığında tabii ki hem futbol olarak hem de kaostan, gerilimden kavgadan uzak durması sebebiyle Beşiktaş’ın diğerlerine göre yeri şu anki puan tablosunda olduğu gibi zirve.



DEFOSU: KIRMIZI

Aboubakar’ın performansına diyecek yok ama ucuz kartlarına ne demeli. Kamerunlu, Süper Lig’de, Şampiyonlar Ligi’nde ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 3 kırmızı kart görerek takımı zor durumda

bırakmıştı.



REKABET-GERİLİM

F.BAHÇE (2 puan) - Beşiktaş’ın taraftarlar arası uzun yıllara dayanan rekabetini ayrı tutarsak başkanlar düzeyinde problemli olan bir ilişkisi var. Aziz Yıldırım ile Fikret Orman’ın arası açık. Zaman zaman sert atışmalar yaşandı. Mehmet Ekici’nin transfer olayı gerilimi artırdı. Ki Aziz Yıldırım, futbol zirvesinde herkesle barışırken Orman’la tokalaşmayı reddetmişti. Saha içi rekabetinde ise Beşiktaş 2 maçta sadece 2 puan alabildi.



REKABET

Galatasaray (4 puan) - Öyle köklü ve ciddi meseleler yaşamadığı ancak sportif anlamda ciddi rekabet içinde olduğu bir kulüp Galatasaray. Bu sezon Beşiktaş iç sahada berabere kaldı ama deplasmanda da kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir rakibini geride bırakmıştı.



Başakşehir ( 1 puan) - Beşiktaş camiasının gerek sportif sonuçlardan gerekse Abdullah Avcı faktörü sebebiyle pek hazzetmediği bir kulüp. Bu sezon ise zirvede ikisi yalnız kaldı. Siyah-beyazlılar iki maçta Başakşehir’i yenemedi. En ciddi yara aldığı rakip.



ARALAR AÇILDI

Antalya (4 puan) - Samuel Eto’o’nun transfer konusu yönetimsel krize sebep oldu. Hatta başkanlar düzeyinde ciddi problemler çıkardı. Hatta dostane katılımın gösterildiği stat açılış töreninde Eto’o’nun Antalya’da kaldığı anons edilerek Fikret Orman kameralar önünde zor durumda bırakıldı. Sonra olayın spontane olduğu açıklandı. Saha içine dönersek; ilk maçı evinde kazanan Beşiktaş rövanşta ise golsüz berabere kaldı.



G.Birliği (4 puan) - Camialar arasında tatsızlık yoktu ancak G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın gerek Vodafone Arena’daki maçta Şenol Güneş’le yaşadığı tartışma gerekse Başakşehir maçı öncesinde şampiyonluk yarışı konusunda Beşiktaş ile ilgili eleştirileri ve sert sözleri gerilimi yükseltti.



Karabük (3 puan) - Camialar arasında problem yoktu ancak sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan ve kaybedilen maç sonrası Beşiktaş takım otobüsüne yapılan saldırıya hiç ama hiç mana verilemedi. Sebebi de bulunamadı. İlk maçı Vodafone Arena’da kazanan Kartal, rövanşta rakibine mağlup olmuştu.



GERİLİM

Bursa ( 6 puan) - 2003-04 sezonunda Beşiktaş’ı kendilerini küme düşürmekle itham ettiler. Sonrasında her maç olaylı oldu. Bir süre deplasman yasağına onlar da girdi. Ne yapıldıysa da “dostluk”lar sözde kaldı, eylemde farklı olaylar vardı. Son maçta Bursaspor’un iddiası olmamasına rağmen yeşil-beyazlı camiada önceki günkü mücadele “kurtuluş” olarak görülmüştü.



Kasımpaşa (0 puan) - Turgay Ciner, Beşiktaş’ın eski yöneticisi ancak stadın yapım aşamasında iki yönetim arasında tatsız olaylar yaşandı. Ve sonrasında bir türlü düzelme olmadı. Sezonun ilk yarısındaki maçı Kasımpaşa kazanmış ve siyah-beyazlıların yenilmezliğine son vermişti. Rövanş bu cumartesi.



DOST KULÜPLER

Osmanlıspor (3 puan) - En kötü döneminde İstanbul kulüplerinin yapmadığını yaptı ve Beşiktaş’a stadının yapım sürecinde kapılarını açtı. Sezonun ilk yarısındaki maçı Kartal kazandı.



Trabzon (6 puan) - Gerek başkanlar düzeyinde gerekse Trabzonspor’un önemli değeri Şenol Güneş faktörü sebebiyle iki dost kulüp. Bu sebeple devre arasında Mehmet Ekici olayından dolayı Olcay Şahan (200 bin avro) transferi gerçekleşti. İki takımın maçları çok güzel mücadelelere sahne olmuştu ve 6 puan çıkaran bir Beşiktaş vardı.

PROBLEM YAŞAMADIğı kulüpler

Beşiktaş Kulübü’nün yönetim ve camia anlamında herhangi bir sorun yaşamadığı kulüpler de var. İşte onlar ve puanlar...

Ç. Rizespor (6 PUAN)

Akhisar Bld. (6 PUAN)

Alanyaspor (6 PUAN)

Adanaspor (6 PUAN)

Kayserispor (4 PUAN)

Konyaspor (4 PUAN)

Gaziantep (3 PUAN)