Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde Beşiktaş’la kafa kafaya şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, Galatasaray’ın yıldızını gözüne kestirdi. Galatasaray’ın istemediği ve sözleşmesini uzatmayacağı oyuncu için yaşanan gelişmeler merak ediliyordu…

Turuncu- Lacivertliler, Sarı-Kırmızılı kulüpteki sözleşmesi sona erecek olan Chedjou’yla prensipte el sıkıştı.

Ancak 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun birkaç Çin kulübünden teklif beklediği, bunu da Başakşehir’e ilettiği ve Uzakdoğu işi olmazsa, İstanbul temsilcisiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

GÜNTEKİN ONAY: BAŞAKŞEHİR’E GİDECEK

Güntekin Onay da sürpriz bir iddiada bulundu. Onay, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou’nun gelecek sezon için Medipol Başakşehir ile anlaştığını iddia etti. ”Başakşehir önümüzdeki sezon için Chedjou ile anlaşmış diye duydum. Egemen’i aldılar ama yaşlandı tabi, bir de sakatlanınca dönemedi. Chadjou iki senedir mental anlamda düşüşte Galatasaray’da. Abdullah Avcı kulüpsüz kalan Adebayor’u kazandırdı, Chedjou’yu da kazanır.”