Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'da kaptan Adem Koçak, futbolculardan Gökhan Süzen, Rıdvan Şimşek, Burhan Eşer ve Ahmet Cebe; Süleyman Sami Kepenek İlkokulu'nda minik öğrencilerle buluştu. Tezahüratlarla karşılanan futbolculara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular minik öğrencilere imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra ise öğrencilerle şampiyonluk pastası kesildi.

Programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Kenan Sarı, Sivas'a şampiyonluk yaşatan futbolcuları okulda görmekten onur duyduklarını söyledi.

Sivasspor Kaptanı Adem Koçak ise, "Biz sezona başlarken hedefimiz takımımızı tekrar Süper Lig'e çıkartmaktı. Bunun uğruna çok çalıştık, çok çabaladık ve Allah bize bunu nasip etti" diye konuştu.

Gökhan Süzen de öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Futbolcu olacaksanız okulunuza her zaman devam edin. Futbolu okulla, eğitimle götürmeniz önemli. O zaman bambaşka bir kişi, bambaşka bir kişilik olursunuz" şeklinde konuştu.