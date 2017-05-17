Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlıkları süren Onur Akbay ve Serkan Yanık ile sarı kart cezalısı Servan Taştan idmana katılmazken, diğer oyuncuların tamamı dünkü çalışmada yer aldı.

Teknik Direktör Tekin İncebaldır yönetimindeki çalışmalar ısınma hareketleri ile başlarken daha sonra 5’e 2 teknik ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda oyuncularını sürekli uyaran Tekin İncebaldır, sakatlık olmaması için dikkatli oynamalarını söyledi.

Ligin son maçında karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçı için hazırlıkların tüm ciddiyetiyle devam ettiğini söyleyen İncebaldır, ligde kalacaklarına tüm takım olarak inandıklarını ifade etti.