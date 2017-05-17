Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcılık sunduğu iddianamede, 2011-2013 yıllarında Atletico Madrid'de oynayan Kolombiyalı futbolcu Falcao'nun, maliyeden 2012'de 822 bin 609 avro, 2013'te de 4 milyon 839 bin 253 avro vergi kaçırdığını savundu. Şu an Monaco'da top koşturan 31 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid yıllarında gelir vergisini eksik gösterdiği, Kolombiya ve Virgin Adaları'ndaki şirketleri üzerinden vergi kaçırdığı ileri sürüldü.

Savcılık, Real Madrid'de oynayan Portekizli futbolcu Fabio Coentrao'nun ise 2012-2014 yıllarında Panama'daki bir şirket aracılığıyla 1 milyon 291 bin 398 avroluk vergi kaçırdığını öne sürdü. İki futbolcunun da imaj haklarından elde ettikleri gelirleri vergi cenneti ülkelerde kurdukları şirketler üzerinden aklayarak,vergi kaçırdıkları iddia ediliyor.