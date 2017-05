Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci finalist normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Fenerbahçe’yi penaltılarla eleyen Başakşehir oldu. Her iki takımın da açık bir futbol sergilediği karşılaşmaya iyi başlayan taraf final bileti için gole ihtiyacı olan Başakşehir’di. 6 ve 11. dakikalarda Visca ile gole yaklaşan Abdullah Avcı’nın takımı her iki pozisyonda da Volkan Demirel’i geçmeyi başaramadı. Fenerbahçe’nin maçtaki ilk ciddi atağında Alper’in soldan ortası günün çalışkan ismi Robin Van Persie’nin ayağına oturmadı. 42’de Emre Belözoğlu’nun ceza sahası dışından yaptığı plase Volkan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu ve ilk yarı 1-0’lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik golüne ihtiyaç duymasına rağmen tempoyu yükseltmeyi tercih etmeyen Fenerbahçe aradığı golü 71’de Lens’in sağ kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Sow’la buldu: 1-1. 86’da bir başka eski Fenerli Holmen savunmanın arkasına atılan derinlemesine pası iyi değerlendirerek takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. Bu golün bir dakika sonrasında Visca’nın ofsaytı bozmasını iyi değerlendiren Ozan Tufan karşılaşmayı uzatmalara taşıyan golü kaydetti: 2-2. Bu bölümde 100 ve 106. dakikalarda Mustafa Pektemek ile gole yaklaşan Başakşehir her iki fırsatı da değerlendiremeyince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Yürek hoplatan 13’er atış sonunda Başakşehir rakibine 10-9’luk üstünlük sağladı ve finalde Konyaspor’un rakibi oldu.



ABDULLAH AVCI: Harika bir sezon

Kupa finalisti takımın hocası Abdullah Avcı karşılaşma sonrası, “Çok uzun bir geceydi. Oyunun bütünü tamamen elimizin altındaydı. Uzatmalarda Fenerbahçe kalemize gelemedi. Penaltılar artık işin heyecanıydı” derken, “Harika bir sezon bizim için. Bugün 2 kulvarda olan tek takımız. Artık sona geldik. Oyuncularıma bizlere yaşattığı bu mutluluktan dolayı teşekkür ediyorum. 2010 senesinde Beşiktaş’a penaltılarla kaybettiğimiz maçta tecrübem vardı. Bu maçta daha rahat hissediyordum” şeklinde konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: Gönlümdeki takım F.Bahçe’dir

Emre Belözoğlu maç sonrası, “Turu hak eden bizdik. Tarihimize baktığımızda burada ilk defa Fenerbahçe’yi yeniyoruz. Golden sonra sevinmedim bunu kimseye şirin gözükmek için yapmadım. Benim gönlümdeki takım Fenerbahçe, bunu herkes biliyor” sözlerini kullandı.



Topal’ın zor anları

İkinci yarının başında yürek burkan bir olay yaşandı. Başakşehir oyuncusu Alparslan’ın taç çizgisi yakından çektiği sert şut Mehmet Topal’ın yüzüne geldi. Tecrübeli futbolcu darbenin şiddetiyle yere yığıldı. Topal uzun süren tedavisinin ardından maça devam edebildi.