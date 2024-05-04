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Feyyaz Uçar'dan sert tepki: Ayar vermeye kalkmasın

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Feyyaz Uçar&#039;dan sert tepki: Ayar vermeye kalkmasın

Spor Haberleri

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Çaykur Rizespor ile oynanan maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek moral buldu.

Nefes kesen karşılaşma sonrası yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta penaltılarının verilmediğini savundu.

FEYYAZ UÇAR: BU İNSANLARI ÜZMEMEK LAZIM

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyoruz. Oyuncularımızın bu çabasının yine bugün yanlış kararlarla göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki penaltı pozisyonu var. 'Bu da mı değil?' dedirtecek pozisyonlar. İlk pozisyonda destek eli denilen şeyin havada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncunun eli havada, penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü bizim için en önemli maça çıkacağız. O maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu insanları üzmemek lazım. Kendi siyasi çıkarları için kime Beşiktaş'ımıza ayar vermeye kalkmasın." diye konuştu.

Feyyaz Uçar'dan sert tepki: Ayar vermeye kalkmasın - 1. Resim

FEYYAZ UÇAR: ONLARIN SAYESİNDE ÇOK KAZANDIM

Beşiktaşlı taraftarları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü ile oynayacakları rövanş maçına beklediklerini ifade eden Uçar, "Bütün taraftarımızı salı günü maça bekliyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğuna bütün ülkenin şahit olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güzel mücadelesi var. Bu mücadeleye bütün taraftarımız destek versin. Sezonun maçı, onlara ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman maç kazandırır. Onların sayesinde ben çok maç kazandım." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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