AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik seyahatler için yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. İndirimli biletler bugün sonuna kadar satışta olacak.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati planlayan misafirleri için özel bir kampanya başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

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İNDİRİMLİ BİLETLER İÇİN SON GÜN!

KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan kampanyada, indirimli biletler; 16 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00'den 17 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül-24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

AJetten yüzde 30 indirim kampanyası!

KOLTUK SEÇİMLERİ DE İNDİRİMLİ

ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanyada, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.

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