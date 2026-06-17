İhlas Haber Ajansı
AJet'ten yüzde 30 indirim kampanyası!
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik seyahatler için yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. İndirimli biletler bugün sonuna kadar satışta olacak.
Özetle DinleAJet'ten yüzde 30 indirim kampanyası!
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Ekonomi az önce
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahatleri için sonbahar dönemini kapsayan ve biletlerde %30 indirim sunan özel bir kampanya başlattı.
- Kampanya kapsamında biletler 16 Haziran 2026 saat 11.00'den 17 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.
- İndirimli biletler, 15 Eylül-24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
- Kampanyada tüm koltuk seçimleri de %30 indirimli olarak sunulacak.
- Kampanya ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli.
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Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati planlayan misafirleri için özel bir kampanya başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
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İNDİRİMLİ BİLETLER İÇİN SON GÜN!
KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan kampanyada, indirimli biletler; 16 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00'den 17 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül-24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
KOLTUK SEÇİMLERİ DE İNDİRİMLİ
ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanyada, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.
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