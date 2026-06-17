Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Aralık 2023’te iş adamı Bülent Ciritçi ile başlayan ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yılmaz, yaklaşık 10 yıllık bekarlığın ardından ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı. İş adamı Bülent Ciritçi'den evlilik teklifi alan Yılmaz'ın, teklife "evet" dediği ve düğün hazırlıklarına başladığı iddia edildi.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; Bülent Ciritçi, Zeynep Yılmaz’ı ailesiyle tanıştırmak için Adana’ya götürdü. Aile buluşması sırasında romantik bir sürprize imza atan Ciritçi, Yılmaz’a evlenme teklif etti. Yılmaz’ın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

EVLİLİK KARARI ALDI

Daha önce yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Zeynep Yılmaz’ın, ilişkilerinin ilerlemesiyle birlikte evlilik kararı aldığı belirtildi.

Zeynep Ilıcalı - Bülent Ciritçi

YURT DIŞINDA NİKAH YAPACAKLAR

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Zeynep Yılmaz ve Bülent Ciritçi eylül ayında yurt dışında düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine girecek. Nikah törenine yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlarının katılması planlanıyor.

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Yasemin ve Leyla adında iki kızı bulunan Zeynep Yılmaz’ın, yeni hayatına adım atmaya hazırlandığı ifade edildi. Çiftin evlilik hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

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