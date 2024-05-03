UEFA'dan milli takımlara EURO 2024 müjdesi! Gözler A Milli Takım'a çevrildi
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A Milli Takım'ın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Haziran ayında başlayacak dev turnuva öncesi kadro sayısında değişiklik yaşandı.
Haziran-Temmuz arasında Almanya'da yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Takımların Kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi.
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.
F Grubu'nda bulunan A Milli Takım, ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile yapacak.
Karşılaşma Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park'ta yapılacak.