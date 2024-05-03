UEFA'dan milli takımlara EURO 2024 müjdesi! Gözler A Milli Takım'a çevrildi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 3 Mayıs 2024 21:35 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 21:51 - Güncelleme:

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A Milli Takım'ın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Haziran ayında başlayacak dev turnuva öncesi kadro sayısında değişiklik yaşandı.