Emre Belözoğlu'na son dakika şoku! Ankaragücü ile Alanyaspor puanları paylaştı
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Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son bölüme 1-0 önde giren ev sahibi ekip, 90+5'te gelen gole engel olamadı.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Chatzigiovanis'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın'ın 90+5'te kaydettiği penaltı golüyle beraberliğe razı oldu.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
5. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in sert şutunda kaleci Bahadır, soluna uzanarak topu kurtardı.
7. dakikada Chatzigiovanis'in ceza yayının solundan çektiği şutta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağın sahibi oldu.
10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Flips'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
19. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Efkan Bekiroğlu, kalecinin önde olduğunu görünce uzaktan şansını denedi. Efkan'ın rakip yarı sahadan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.
34. dakikada Ali Sowe'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un çektiği şutta, ağlara gitmek üzere olan topu Furkan Bayır kafayla çıkardı.
56. dakikada Coelho'nın ceza yayının önünden çektiği şutta, kaleci Bahadır topu yumruklayarak kurtardı.
76. dakikada Coelho'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta, kaleci Bahadır topu tokatladı. Kaleciden dönen topla kale sahasının önünde buluşan Aliti'nin uygun durumda yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+2. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Ali Kaan Güneren'in Hwang'ı düşürmesiyle hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.
90+5. dakikada penaltıyı kullanan Oğuz Aydın, topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI
Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Flips (Dk. 61 Ali Kaan Güneren), Efkan Bekiroğlu (Dk. 80 Tolga Ciğerci), Bassagog (Dk. 80 Cephas), Chatzigiovanis (Dk. 68 Rodrigues), Sowe (Dk. 61 Bajic)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 74 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 63 Augusto), Ahmed Hassan (Dk. 63 Hwang)
Goller: Dk. 10 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü), 90+5 Oğuz Aydın (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)