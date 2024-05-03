Beşiktaş - Rizespor maçında 5 gol! Joe Worrall 90+7'de 3 puanı kazandırdı

Efsane geri dönüyor! Alex de Souza, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Efsane geri dönüyor! Alex de Souza, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Bol pozisyonlu karşılaşmada son sözü 90+7'de Joe Worrall söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 devirdi.

Siyah-beyazlıların gollerini Colley, Rashica ve Joe Worrall atarken, konuk ekibin golleri Olawoyin ve Emirhan'dan geldi.

Son saniye golüyle kazanan Beşiktaş, 54 puanla 4. sıraya yükselirken, Rizespor 49 puanla 8. sırada kaldı.

Öte yandan Beşiktaş'ta ikinci yarının son dakikalarında oyuna giren Vincent Aboubakar, topla buluştuğu anlarda ıslıklandı.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1

9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.

67. dakikada Sol kanattan topla gelen Semih pasını ceza sahasına hareketlenen Ghezzal'a verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Ghezzal penaltı noktasına ortasını açtı ve topa iyi yükselen Rashica düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

71. dakikada Shelvey'in kullandığı serbest durumda arka direkte topa iyi yükselen Emirhan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

90. dakikada Rashica'nın pasında Chamberlain arka direkteki Worrall'a ortasını açtı. Worrall içeri çevirmek istedi ancak savunmadan dönen top önünü düştü ve Worrall yere düşerken yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi.