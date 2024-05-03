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Süper Lig'de dev transfer! Alman milli futbolcu Marco Reus 'gelirim' dedi

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Süper Lig&#039;de dev transfer! Alman milli futbolcu Marco Reus &#039;gelirim&#039; dedi

Spor Haberleri

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, kulüp tarihinin önemli futbolcuları arasında giren Marco Reus'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Alman yıldız için Süper Lig seçenekleri gündeme geldi.

Yeni sezonda Borussia Dortmund'da olmayacağını duyuran Marco Reus'a Süper Lig'den teklifler olduğu iddia edildi.

Kulüp tarihinin sembol isimlerinden olan 34 yaşındaki yıldıza Türkiye'den bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi.

Daha önce Trabzonspor'un 1 yıllık sözleşme önereceği belirtilen Reus'a Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği konuşuluyor.

Süper Lig'de dev transfer! Alman milli futbolcu Marco Reus 'gelirim' dedi - 1. Resim

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere soğuk yaklaşan milli oyuncunun, Türkiye'de 1 sezon futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Dortmund'da 12 yıl forma giyen Marco Reus, 424 maça çıkarak 168 gol ve 128 asist katkısında bulundu.

Lig şampiyonluğu yaşayamayan Reus, 2 Almanya Kupası, 3 de Almanya Süper Kupa zaferleri elde etti.

Düzenleyen:  - Spor
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